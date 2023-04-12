Комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке – Ткаченко

Об этом в Facebook проинформировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он опубликовал фото – последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во II половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

"Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором Спарро. УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков [лет], чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", – написал Ткаченко.

По его словам, комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и "имеющее явные признаки разрушения".

"По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия)", – написал Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что помещение "Книжного склада" опечатано представителями заповедника.

"Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до показаний свидетелей", – подчеркнул Ткаченко.