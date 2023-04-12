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ОБЩЕСТВО

Комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке – Ткаченко

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Комиссии Минкульта по приему-передаче имущества Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" начала работу 12 апреля
Комиссии Минкульта по приему-передаче имущества Нацзаповедника "Киево-Печерская лавра" начала работу 12 апреля
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Комиссии Минкульта Украины по приему-передаче имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" 12 апреля "не без помех, но все же удалось" попасть в корпус №112.

Об этом в Facebook проинформировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он опубликовал фото – последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во II половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

"Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором Спарро. УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков [лет], чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", – написал Ткаченко.

По его словам, комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и "имеющее явные признаки разрушения".

"По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия)", – написал Ткаченко.

Глава Минкульта отметил, что помещение "Книжного склада" опечатано представителями заповедника.

"Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до показаний свидетелей", – подчеркнул Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0LgAEYezvF6E2QypuCVqAmJXz9aqKb2aWUkDLiFiL51ZUdmw4dStoAT29D6bMJT1Jl

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда. 

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.

В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.

5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с Управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.

Теги: Украина, памятник, УПЦ МП, аренда, Киево-Печерская лавра, Александр Ткаченко, Минкульт, преступление, заповедник, архитектура, свидетели, разрушения, имущество
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