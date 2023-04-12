Комиссия Минкульта зафиксировала признаки разрушения в одном из корпусов Киево-Печерской лавры, построенном в XIX веке – Ткаченко

Об этом в Facebook проинформировал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Он опубликовал фото – последствия пользования УПЦ МП "Книжным складом" Киево-Печерской лавры, построенным во II половине XIX века, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.
"Более 100 лет корпус № 112 был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором Спарро. УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков [лет], чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", – написал Ткаченко.
По его словам, комиссия Минкульта зафиксировала аварийное состояние помещения, непригодное для эксплуатации и "имеющее явные признаки разрушения".
"По результатам обследования разрушенного помещения фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 Уголовного кодекса Украины (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия)", – написал Ткаченко.
Глава Минкульта отметил, что помещение "Книжного склада" опечатано представителями заповедника.
"Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до показаний свидетелей", – подчеркнул Ткаченко.
79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Лебедь 1 апреля был отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о разжигании вражды и отрицании агрессии РФ.
В УПЦ МП проинформировали 2 апреля, что продолжают богослужения в Киево-Печерской лавре.
5 апреля заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил Киево-Печерской лавре (мужской монастырь) о заключении договора с Управлением полиции охраны в Киеве. В монастыре заявили, что считают такие действия незаконными.