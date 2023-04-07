Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обокрали. Полиция проверяет информацию

По словам Авраамия, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи Фото: pomisna.info

В частности, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи.

Двери в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили.

В полиции Киева в комментарии УНН сказали, что информации об инциденте сейчас находится на стадии проверки правоохранителями.