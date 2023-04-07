Наместник Лавры от ПЦУ заявил, что его келью обокрали. Полиция проверяет информацию

В частности, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи.
Двери в помещение выломали, а все, что не украли, просто разбили.
В полиции Киева в комментарии УНН сказали, что информации об инциденте сейчас находится на стадии проверки правоохранителями.
Авраамий ранее входил в Украинскую православную церковь Московского патриархата. Однако после серии скандалов вокруг Киево-Печерскй лавры он, будучи членом Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, обратился к митрополиту Епифанию с просьбой утвердить его в числе братии в составе монастыря. Епифаний удовлетворил его просьбу.