Верующие УПЦ МП не пустили комиссию проверить корпуса нижней Лавры

Комиссия 4 июля должна была проверить и опечатать пять корпусов нижней Лавры. Однако на территории Лавры собрались прихожане УПЦ МП, которые не пустили комиссию в помещения. Прихожане блокировали входы в корпуса и пели молитвы.
Как пишет "Суспільне", представители комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе.
По словам и.о. гендиректора заповедника Максима Остапенко, комиссия имеет официальный ответ от монастыря, в котором обещали предоставить доступ к корпусам. Недопуск комиссии является "препятствованием решению суда", однако самого решения у них нет. Комиссия на основании документов от Минкульта "вступает в права" по тем объектам, которые "юридически принадлежат" заповеднику, сказал Остапенко.
79 сооружений Киево-Печерской лавры с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви. УПЦ МП официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.
Митрополит Павел (Лебедь), который был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.
30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.
В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.
Позже комиссия продолжила работу в Лавре, она завершилась 5 июня.