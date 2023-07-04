Верующие УПЦ МП не пустили комиссию проверить корпуса нижней Лавры

Комиссия 4 июля должна была проверить и опечатать пять корпусов на территории нижней Лавры Фото: depositphotos.com

Комиссия 4 июля должна была проверить и опечатать пять корпусов нижней Лавры. Однако на территории Лавры собрались прихожане УПЦ МП, которые не пустили комиссию в помещения. Прихожане блокировали входы в корпуса и пели молитвы.

Как пишет "Суспільне", представители комиссии вызвали правоохранителей и написали заявление о препятствовании их работе.

По словам и.о. гендиректора заповедника Максима Остапенко, комиссия имеет официальный ответ от монастыря, в котором обещали предоставить доступ к корпусам. Недопуск комиссии является "препятствованием решению суда", однако самого решения у них нет. Комиссия на основании документов от Минкульта "вступает в права" по тем объектам, которые "юридически принадлежат" заповеднику, сказал Остапенко.