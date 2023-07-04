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"Я уже не Паша "Мерседес", а "Тесла". Бывший наместник Киево-Печерской лавры в суде пожаловался на электронный браслет

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Священник недоволен, что "все время сидит на подзарядке"
Священник недоволен, что "все время сидит на подзарядке"
Скриншот: suspilne.media

Экс-наместник мужского монастыря Киево-Печерской лавры, митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) в суде заявил, что он больше не Паша "Мерседес". Видео 4 июля опубликовал TCH.

Такое прозвище он получил за то, что предпочитает немецкие автомобили люкс-класса. Находясь по решению суда под домашним арестом с электронным браслетом, митрополит пошутил, что теперь он  – электромобиль.

"Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла". Благодаря вам поменял. Вот, это права на нее", – сказал священник, показав средство контроля, которое носит на ноге. 

Он пожаловался, что вынужден постоянно подключаться к сети.

"Я же на подзарядке постоянно сижу," – говорит Павел на видео.

30 июня Соломенский суд Киева продлил подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России священнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа.

Несмотря на запрет суда, за день до этого митрополит Павел появился возле Киево-Печерской лавры.

Контекст:

1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ патриарха Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет. 29 мая суд продлил митрополиту Павлу домашний арест до 1 июля

Лебедь заявлял, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Жилье митрополита Павла в селе Вороньков показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом, имеет подогрев.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, домашний арест, электронный браслет, митрополит Павел
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