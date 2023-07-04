"Я уже не Паша "Мерседес", а "Тесла". Бывший наместник Киево-Печерской лавры в суде пожаловался на электронный браслет

Священник недоволен, что "все время сидит на подзарядке" Скриншот: suspilne.media

Такое прозвище он получил за то, что предпочитает немецкие автомобили люкс-класса. Находясь по решению суда под домашним арестом с электронным браслетом, митрополит пошутил, что теперь он – электромобиль.

"Я уже не Паша "Мерседес", я уже "Тесла". Благодаря вам поменял. Вот, это права на нее", – сказал священник, показав средство контроля, которое носит на ноге.

Он пожаловался, что вынужден постоянно подключаться к сети.

"Я же на подзарядке постоянно сижу," – говорит Павел на видео.

30 июня Соломенский суд Киева продлил подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России священнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 августа.

Несмотря на запрет суда, за день до этого митрополит Павел появился возле Киево-Печерской лавры.