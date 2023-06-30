Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополиту Павлу

Митрополиту, подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца – до 31 августа.
29 июня митрополита Павла видели возле Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что он по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом и обязан воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.
1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ патриарха Кирилла.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет. 29 мая суд продлил митрополиту Павлу домашний арест до 1 июля.
Лебедь заявлял, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.
Жилье митрополита Павла в Воронькове показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом, имеет подогрев.