ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополиту Павлу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Митрополиту Павлу повторно продлили домашний арест
Митрополиту Павлу повторно продлили домашний арест
Фото: suspilne.media

Соломенский суд Киева 30 июня еще раз продлил меру пресечения для бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Его оставили под домашним арестом, сообщило "Суспільне".

Митрополиту, подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца – до 31 августа.

29 июня митрополита Павла видели возле Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что он по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом и обязан воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.

Контекст:

1 апреля СБУ сообщила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ патриарха Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет. 29 мая суд продлил митрополиту Павлу домашний арест до 1 июля

Лебедь заявлял, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Жилье митрополита Павла в Воронькове показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом, имеет подогрев.

Теги: УПЦ МП, Киево-Печерская лавра, Соломенский суд, домашний арест, митрополит Павел, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (180743)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79289)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70410)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63664)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59093)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48500)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48282)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37989)
 
 
 
 