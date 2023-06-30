Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополиту Павлу

Митрополиту, подозреваемому в разжигании религиозной розни и оправдании действий России, продлили круглосуточный домашний арест еще на два месяца – до 31 августа.

29 июня митрополита Павла видели возле Киево-Печерской лавры, несмотря на то, что он по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом и обязан воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу.