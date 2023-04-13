Находящийся под домашним арестом митрополит Павел обратился к омбудсмену с заявлением о нарушении свободы совести

По его словам, в связи с обращением открыто производство, в рамках которого направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", а также Службу безопасности Украины и другие государственные структуры.
Лубинец отметил, что представитель его офиса принимает участие в работе межведомственной группы, которая в том числе приняла решение об одностороннем расторжении договора аренды помещений монастырем в Лавре.
"Стоит отметить, что в прошлом году мною было инициировано проведение встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, во время которой я подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий. Многие представители религиозных общин вышли на меня с соответствующими предложениями и провели встречи. К сожалению, от представителей УПЦ такой инициативы не было", – добавил омбудсмен.
1 апреля СБУ объявила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.
Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.
В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет.
Лебедь заявил, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. "Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.
Жилье митрополита Павла в Воронькове показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев.