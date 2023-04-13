Находящийся под домашним арестом митрополит Павел обратился к омбудсмену с заявлением о нарушении свободы совести

По его словам, в связи с обращением открыто производство, в рамках которого направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра", а также Службу безопасности Украины и другие государственные структуры.

Лубинец отметил, что представитель его офиса принимает участие в работе межведомственной группы, которая в том числе приняла решение об одностороннем расторжении договора аренды помещений монастырем в Лавре.

"Стоит отметить, что в прошлом году мною было инициировано проведение встречи со Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, во время которой я подчеркнул, что готов лично встретиться с представителями любых религий и конфессий. Многие представители религиозных общин вышли на меня с соответствующими предложениями и провели встречи. К сожалению, от представителей УПЦ такой инициативы не было", – добавил омбудсмен.