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Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточным домашним арестом. Он подарил участникам процесса пасхальные яйца

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Адвокаты Павла отмечали в суде, что круглосуточный домашний арест лишает митрополита возможности совершать богослужения, сообщило hromadske
Адвокаты Павла отмечали в суде, что круглосуточный домашний арест лишает митрополита возможности совершать богослужения, сообщило hromadske
Фото: lavra.ua

Апелляционный суд Киева 21 апреля оставил митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Павла (Лебедя), который подозревается в разжигании национальной и религиозной розни, а также в оправдании российской агрессии против Украины, под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщило hromadske.

Как рассказал прокурор Киевской областной прокуратуры Евгений Завистовский, Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции, но оставил в силе круглосуточный домашний арест для Павла и обязал его носить электронный браслет до 30 мая.

"Простыми словами, в решении суда первой инстанции не был указан срок действия меры пресечения. Апелляционный суд во исполнение требований закона указал. В этом разница", – отметил Завистовский.

Во время заседания суда адвокаты Павла ходатайствовали о том, что в материалах дела неправильно написали его фамилию, проинформировало hromadske. Также они отмечали, что круглосуточный домашний арест лишает митрополита возможности совершать богослужения, что, по их словам, нарушает его права на вероисповедание.

Кроме того, защитники указывали на проблемы со здоровьем у Павла и что он не живет в том доме, где должен находиться согласно решению суда первой инстанции.

После заседания Апелляционного суда митрополит подарил участникам процесса пасхальные яйца. Видео опубликовано в Twitter hromadske.

Контекст:

1 апреля СБУ объявила митрополиту Павлу о подозрении по ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) и п. 2 ст. 436 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Спецслужба опубликовала фото, сделанные во время обыска, а также записи телефонных разговоров, где он называет российское вторжение "войной РФ и Америки до последнего украинца", упоминает якобы разбомбленные РФ "американские биолаборатории в Киеве и Одессе", а также, несмотря на заявления о публичном отделении от Русской православной церкви, призывает прихожан упоминать во время богослужений главу РПЦ Кирилла.

В тот же день Шевченковский райсуд Киева избрал Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней и обязал носить электронный браслет. Защита Павла обжаловала решение суда.

Лебедь заявил, что дом в селе Вороньков Киевской области, где, согласно определению суда, он должен находиться, не приспособлен для жизни. "Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит. Этот дом он назвал "небольшой хатой" и заявил, что раздал оттуда все имущество, а в последний раз там был в 2009 году.

Жилье митрополита Павла в Воронькове показали СМИ. Указывается, что он живет в двухэтажном особняке площадью 580 м². В 2016 году его выставляли на продажу за $1,3 млн, сообщили журналисты. В объявлении было указано, что дом меблирован изделиями итальянских и английских мастеров, комнаты отделаны дорогими материалами, пол покрыт мрамором и немецким паркетом и имеет подогрев.

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