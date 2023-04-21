Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточным домашним арестом. Он подарил участникам процесса пасхальные яйца

Об этом сообщило hromadske.

Как рассказал прокурор Киевской областной прокуратуры Евгений Завистовский, Апелляционный суд Киева отменил определение суда первой инстанции, но оставил в силе круглосуточный домашний арест для Павла и обязал его носить электронный браслет до 30 мая.

"Простыми словами, в решении суда первой инстанции не был указан срок действия меры пресечения. Апелляционный суд во исполнение требований закона указал. В этом разница", – отметил Завистовский.

Прокурор Київської обласної прокуратури Євген Завістовський про рішення Апеляційного суду у справі митрополита Павла Лебедя pic.twitter.com/YSDVi3qydn — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

Во время заседания суда адвокаты Павла ходатайствовали о том, что в материалах дела неправильно написали его фамилию, проинформировало hromadske. Также они отмечали, что круглосуточный домашний арест лишает митрополита возможности совершать богослужения, что, по их словам, нарушает его права на вероисповедание.

Кроме того, защитники указывали на проблемы со здоровьем у Павла и что он не живет в том доме, где должен находиться согласно решению суда первой инстанции.

После заседания Апелляционного суда митрополит подарил участникам процесса пасхальные яйца. Видео опубликовано в Twitter hromadske.