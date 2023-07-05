Сотрудников "Укрзалізниці" подозревают в краже рельс. Они могли сорвать поставки оружия на фронт – СБУ

Следствие считает, что фигуранты воровали рельсы для срочного ремонта путей после бомбежек Фото: ЕРА

По данным следствия, к организации схемы причастны руководитель одного из структурных подразделений регионального филиала госпредприятия и его заместитель.

"Установлено, что в течение мая 2022 года они использовали для ремонта поврежденных в результате российских обстрелов железнодорожных путей старые рельсы, которые исчерпали ресурс эксплуатации", – говорится в сообщении.

В СБУ утверждают, что старые рельсы фигуранты брали из списанных на металлолом якобы для производства противотанковых ежей. Новые рельсы из государственного резерва они применяли для выполнения "индивидуальных" коммерческих заказов, которые официально не оформляли, а "расчет" получали наличными. Таким образом чиновники получили 1,2 млн грн, считают следователи.

"Незаконная деятельность фигурантов могла привести к нарушению логистических путей сил обороны на восточном фронте. Также их действия могли сорвать поставки военной техники Вооруженных сил Украины на фронт", – написала пресс-служба СБУ.

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Суд решил оставить их под стражей на время следствия, санкция статей предусматривает заключение на срок до 12 лет.