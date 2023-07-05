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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала жителя Мариуполя, подозреваемого в попытке разоблачить проукраинских партизан в Запорожской области

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По данным следствия, фигурант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых
По данным следствия, фигурант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины задержала в Киеве жителя Мариуполя, который подозревается в причастности к оккупационному "главному управлению МВС РФ в Запорожской области". Об этом 5 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России фигурант переехал в оккупированный Мелитополь. Там он начал сотрудничать с захватчиками, за что в конце апреля 2022 года его назначили "полицейским патрульно-постовой службы".

"На этой должности злоумышленник активно участвовал в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе. Установлено, что коллаборант получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента". В июле 2022 года коллаборант, понимая неотвратимость наказания за совершение преступления, решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения и переехал на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых. Во время проведения комплексных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Фигурант находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, СБУ, Украина, Мариуполь, Мелитополь, Запорожская область, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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