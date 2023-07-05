СБУ задержала жителя Мариуполя, подозреваемого в попытке разоблачить проукраинских партизан в Запорожской области

По данным следствия, фигурант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным спецслужбы, после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России фигурант переехал в оккупированный Мелитополь. Там он начал сотрудничать с захватчиками, за что в конце апреля 2022 года его назначили "полицейским патрульно-постовой службы".

"На этой должности злоумышленник активно участвовал в карательных рейдах российских захватчиков против участников движения сопротивления в регионе. Установлено, что коллаборант получил указание выявлять места нахождения представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента". В июле 2022 года коллаборант, понимая неотвратимость наказания за совершение преступления, решил "уволиться" из рядов псевдоучреждения и переехал на подконтрольную Украине территорию", – говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых. Во время проведения комплексных мероприятий сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Фигурант находится под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы.