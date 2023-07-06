В доход Украины передан принадлежавший российской компании самолет Ан-140 стоимостью почти 150 млн грн – СБУ

"Суд удовлетворил еще один иск Министерства юстиции о передаче в доход Украины имущества подсанкционной российской корпорации "Ростех". Речь идет о грузопассажирском самолете Ан-140-100 стоимостью почти 150 млн грн", – говорится в сообщении.
В спецслужбе отметили, что до полномасштабного вторжения в Украину страны-агрессора РФ россияне передали самолет украинскому госпредприятию "Антонов" для технических настроек, испытаний и последующего возвращения в Россию.
"По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского "Авиационного комплекса имени Ильюшина", который входит в структуру "Ростеха" и является ведущим производителем военной авиатехники РФ. Именно эта российская компания поставляет боевые самолеты для армии страны-агрессора, которые воюют против Украины", – объяснили в СБУ.
В ведомстве подчеркнули, что руководство компании из РФ фигурирует в уголовном производстве, открытом по ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины.
Об аресте Ан-140-100 Госбюро расследований сообщало в сентябре 2022 года.
По данным LIGA.net, единственный такой самолет находился на стоянке в Запорожье и в 2020 году его пытались продать через электронный аукцион OpenMarket за долги владельца. Отмечалось, что самолет в нерабочем состоянии и со следами коррозии.
4 апреля 2023 года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило о поисках управляющего для Ан-140. "По официальной информации ГБР, владельцем актива является директор одного из украинских предприятий гражданской авиации, сбежавший во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора", – говорится в сообщении. В АРМА отметили, что с 3 августа 2017 года самолет исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.