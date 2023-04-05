АРМА ищет управляющего для пассажирского самолета, арестованного в рамках дела о коллаборационизме

Самолет арестовали в сентябре 2022 года Фото: dbr.gov.ua

"Национальное агентство объявило конкурсный отбор управляющего арестованным пассажирским самолетом АН-140-100 2004 года выпуска. По официальной информации ГБР, владельцем актива является директор одного из украинских предприятий гражданской авиации, сбежавший во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В АРМА отметили, что "фигурант уголовного производства планировал передать это воздушное судно захватчикам", с 3 августа 2017 года самолет исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

"Самолет сегодня не эксплуатируется, поскольку требует восстановления его летной способности", – объяснили в агентстве.

В ведомстве уточнили, что прием документов от участников конкурса продолжается до 16.00 25 апреля.