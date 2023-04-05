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АРМА ищет управляющего для пассажирского самолета, арестованного в рамках дела о коллаборационизме

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Самолет арестовали в сентябре 2022 года
Самолет арестовали в сентябре 2022 года
Фото: dbr.gov.ua

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) объявило 4 апреля на своем сайте, что ищет управляющего для пассажирского самолета Ан-140, арестованного в рамках деятельности Государственного бюро расследований (ГБР).

"Национальное агентство объявило конкурсный отбор управляющего арестованным пассажирским самолетом АН-140-100 2004 года выпуска. По официальной информации ГБР, владельцем актива является директор одного из украинских предприятий гражданской авиации, сбежавший во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора", – говорится в сообщении.

В АРМА отметили, что "фигурант уголовного производства планировал передать это воздушное судно захватчикам", с 3 августа 2017 года самолет исключен из Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины.

"Самолет сегодня не эксплуатируется, поскольку требует восстановления его летной способности", – объяснили в агентстве.

В ведомстве уточнили, что прием документов от участников конкурса продолжается до 16.00 25 апреля.

Контекст:

Об аресте Ан-140-100 Госбюро расследований сообщало в сентябре 2022 года.

По данным LIGA.net, единственный такой самолет находился на стоянке в Запорожье и в 2020 году его пытались продать через электронный аукцион OpenMarket за долги владельца. Отмечалось, что самолет в нерабочем состоянии и со следами коррозии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: самолет, конкурс, АРМА, ГБР, коллаборационизм
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