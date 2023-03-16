"С АРМА очень много проблем". Гетманцев заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов могут ликвидировать

"Мы думаем ликвидировать АРМА, очень много проблем с этим органом. [Какие самые большие?]. Непрозрачная реализация имущества. Мы пока не можем прямо обвинять, но можно сказать, что есть определенные признаки, что это происходит не на лучших для государства условиях и точно не прозрачно", – сказал Гетманцев.
По его словам, законопроект о ликвидации АРМА готовят два комитета Верховной Рады: по вопросам єкономического развития и по вопросам антикоррупционной политики.
"Думаю, это вопрос недель – его внесение [в парламент]. Потом уже принятие. У нас есть консенсус – это решение президента, после обсуждения поддержанное всеми нами", – подчеркнул Гетманцев.
Он считает, что функции АРМА можно отдать Фонду государственного имущества, а реализовывать имущество через Prozorro.Продажи.
АРМА было создано 24 февраля 2016 года. С тех пор агентство неоднократно попадало в истории.
Так, 13 июля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом экс-главе АРМА и еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "СЕТАМ", оценщику, учредителю и директору частной компании.
Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных дел и переданного в управление АРМА.
Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.
В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги СЕТАМ, а представители госпредприятия организовывали их таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.
Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы. В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.