"С АРМА очень много проблем". Гетманцев заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов могут ликвидировать

"Мы думаем ликвидировать АРМА, очень много проблем с этим органом. [Какие самые большие?]. Непрозрачная реализация имущества. Мы пока не можем прямо обвинять, но можно сказать, что есть определенные признаки, что это происходит не на лучших для государства условиях и точно не прозрачно", – сказал Гетманцев.

По его словам, законопроект о ликвидации АРМА готовят два комитета Верховной Рады: по вопросам єкономического развития и по вопросам антикоррупционной политики.

"Думаю, это вопрос недель – его внесение [в парламент]. Потом уже принятие. У нас есть консенсус – это решение президента, после обсуждения поддержанное всеми нами", – подчеркнул Гетманцев.

Он считает, что функции АРМА можно отдать Фонду государственного имущества, а реализовывать имущество через Prozorro.Продажи.