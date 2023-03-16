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"С АРМА очень много проблем". Гетманцев заявил, что Агентство по розыску и менеджменту активов могут ликвидировать

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Гетманцев отметил, что одна из проблем АРМА - непрозрачная реализация имущества
Гетманцев отметил, что одна из проблем АРМА - непрозрачная реализация имущества
Фото: Данило Гетманцев﻿ / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил LIGA.net в интервью, опубликованном 14 марта, что готовится законопроект о ликвидации Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"Мы думаем ликвидировать АРМА, очень много проблем с этим органом. [Какие самые большие?]. Непрозрачная реализация имущества. Мы пока не можем прямо обвинять, но можно сказать, что есть определенные признаки, что это происходит не на лучших для государства условиях и точно не прозрачно", – сказал Гетманцев.

По его словам, законопроект о ликвидации АРМА готовят два комитета Верховной Рады: по вопросам єкономического развития и по вопросам антикоррупционной политики.

"Думаю, это вопрос недель – его внесение [в парламент]. Потом уже принятие. У нас есть консенсус – это решение президента, после обсуждения поддержанное всеми нами", – подчеркнул Гетманцев.

Он считает, что функции АРМА можно отдать Фонду государственного имущества, а реализовывать имущество через Prozorro.Продажи.

Контекст:

АРМА было создано 24 февраля 2016 года. С тех пор агентство неоднократно попадало в истории.

Так, 13 июля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом экс-главе АРМА и еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "СЕТАМ", оценщику, учредителю и директору частной компании.

Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных дел и переданного в управление АРМА.

Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.

В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги СЕТАМ, а представители госпредприятия организовывали их таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы. В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, налоги, коррупция, законопроект, имущество, АРМА, Даниил Гетманцев, компании
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