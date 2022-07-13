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Экс-главе АРМА сообщили о подозрении из-за схемы с продажей арестованного имущества

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Янчук подтвердил, что получил подозрение 1 июля
Янчук подтвердил, что получил подозрение 1 июля
Скриншот: АРМА Україна / YouTube

Бывшему главе Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщили о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Также о подозрении сообщено еще четырем лицам, а именно:

  • начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА;
  • специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "Сетам";
  • оценщику;
  • учредителю и директору частной компании.

Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями "Сетам", частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости через торговую площадку "Сетам" имущества, арестованного в рамках уголовных дел, и переданных в управление АРМА.

Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следователя судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.

В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги, организованные "Сетам". А представители госпредприятия организовывали торги таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы в 2019 году. А именно:

  • продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети "Ашан". Их продали в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
  • продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области. Стоимость занизили более чем в шесть раз по сравнению с рыночной;
  • продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида – почти в пять раз дешевле рыночных цен;
  • продажа зерна, крупы и масличных культур – в четыре раза дешевле рыночной стоимости.

В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих четырех эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

Правоохранители инициировали наложение ареста на упомянутые земельные участки и деньги, уплаченные за речной песок. Детективы НАБУ исследуют другие эпизоды коррупционной деятельности при реализации арестованного имущества. 

Экс-главе АРМА сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. Действия должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

НАБУ не уточняет имя подозреваемого, но известно, что в 2016–2019 годах руководителем АРМА был Антон Янчук. В комментарии "Украинской правде" он подтвердил, что 12 июля ему было вручено подозрение. Экс-чиновник сказал, что сейчас он "разбирается, при чем там он".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: коррупция, растрата, Антон Янчук, НАБУ, подозрение, АРМА
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