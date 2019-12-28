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Кабмин Украины уволил Янчука с должности главы Нацагентства по розыску и управлению активами

В ноябре Кабмин Украины отстранил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. 27 декабря Янчука уволили.

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Кабмин принял решение 27 декабря
Кабмин принял решение 27 декабря
Фото: Урядовий портал / Facebook

27 декабря Кабинет Министров Украины уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кабмина.

В документе указано, что увольнение происходит согласно ч. 1 ст. 87-1 закона Украины "О государственной службе". Это значит, что инициатива – субъекта назначения.

Янчук был назначен главой АРМА 7 декабря 2016 года.

Кабмин отстранил его от исполнения обязанностей главы агентства 15 ноября 2019 года на время рассмотрения дисциплинарного производства. 27 ноября правительство возложило обязанности главы АРМА на Виталия Сигидина.

19 декабря Янчук обжаловал решение Кабмина в Окружном админсуде Киева.

Теги: Кабинет Министров, Антон Янчук, увольнение, АРМА
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