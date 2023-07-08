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В Виннице задержан разведчик "ДНР", который пытался там "залечь на дно" – СБУ

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По данным СБУ, мужчина принимал участие во взятии сепаратистами Горловки
По данным СБУ, мужчина принимал участие во взятии сепаратистами Горловки
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности задержала в Виннице подозреваемого в работе на "ДНР". Об этом пресс-служба СБУ сообщила 8 июля в Telegram.

Фигурант – житель Донецкой области, который, по данным СБУ, в 2014 году вступил в ряды "разведывательной роты" группировки "Восток", которую контролировал 1-й армейский корпус вооруженных сил армии страны-агрессора России.

"В том же году он принимал активное участие в захвате административных зданий и ключевых объектов критической инфраструктуры города Горловка. Еще до начала полномасштабного вторжения РФ боевик решил покинуть ряды оккупантов и переехал в Винницу, где пытался скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.

Силовики задержали подозреваемого у дома, где он прятался. При обыске у него в телефоне обнаружены фото с мест столкновений боевиков с украинскими силами антитеррористической операции в Донецкой области.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Теги: СБУ, Донецкая область, Винница, антитеррористическая операция, ДНР, подозрение
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