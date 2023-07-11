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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СБУ заявили, что получили новые доказательства подготовки ФСБ РФ терактов в Запорожской области в мае этого года

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По данным СБУ, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим фигурантам "посылку" с 10 кг пластида
По данным СБУ, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим фигурантам "посылку" с 10 кг пластида
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины получила дополнительные доказательства того, что ФСБ РФ готовила теракты на территории Запорожской области. Об этом 11 июля в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности установила новые факты разведывательно-подрывной деятельности российской агентурной группы, которую контрразведчики СБУ нейтрализовали 9 мая этого года в Запорожской области. Тогда были задержаны два агента РФ с оперативными псевдонимами Ворон и Доцент, которые готовили теракты против командования и спецназовцев сил обороны на южном фронте", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что на полученных записях разговоров фигуранты обсуждают подготовку серии взрывов в местах дислокации подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции.

Как стало известно, для совершения терактов ФСБ планировала переправить своим фигурантам "посылку" с 10 кг пластида.

Кроме того, по данным спецслужбы, подозреваемые готовили прицельный ракетный удар по подвижному составу с военной техникой ВСУ на одном из железнодорожных узлов региона.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Сейчас фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, теракт, ФСБ, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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