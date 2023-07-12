Более двух рот оккупантов, два "Града" и "Бук". Тарнавский рассказал о суточных потерях РФ на таврийском направлении

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 22 единицы военной техники противника", – написал он.
По данным командующего, среди уничтоженной техники – шесть боевых бронированных машин, две гаубицы "Мста-Б", две реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Гиацинт-Б", ЗРК "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", станция РЭБ "Борисоглебск", автомобильная и другая техника оккупантов. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.
Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки войска РФ 19 раз атаковали украинские позиции и совершили 585 обстрелов.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 530 военных убитыми, 7990 боевых бронированных машин, 4090 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.