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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более двух рот оккупантов, два "Града" и "Бук". Тарнавский рассказал о суточных потерях РФ на таврийском направлении

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ВСУ подбили 22 единицы военной техники оккупантов за сутки на таврийском направлении
ВСУ подбили 22 единицы военной техники оккупантов за сутки на таврийском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины на таврийском направлении в течение суток выполнили 1397 огневых задач. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал 11 июля в Telegram.

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 22 единицы военной техники противника", – написал он.

По данным командующего, среди уничтоженной техники – шесть боевых бронированных машин, две гаубицы "Мста-Б", две реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Гиацинт-Б", ЗРК "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", станция РЭБ "Борисоглебск", автомобильная и другая техника оккупантов. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки войска РФ 19 раз атаковали украинские позиции и совершили 585 обстрелов.

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 11 июля 2023 года, составили около 235 530 военных убитыми, 7990 боевых бронированных машин, 4090 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, контрнаступление, Александр Тарнавский
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