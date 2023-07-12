Более двух рот оккупантов, два "Града" и "Бук". Тарнавский рассказал о суточных потерях РФ на таврийском направлении

"На таврийском направлении продолжаются бои. Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 22 единицы военной техники противника", – написал он.

По данным командующего, среди уничтоженной техники – шесть боевых бронированных машин, две гаубицы "Мста-Б", две реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Гиацинт-Б", ЗРК "Бук", переносная РЛС "Кредо-М", станция РЭБ "Борисоглебск", автомобильная и другая техника оккупантов. Также были уничтожены три склада боеприпасов врага.

Тарнавский добавил, что за прошедшие сутки войска РФ 19 раз атаковали украинские позиции и совершили 585 обстрелов.