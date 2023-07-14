ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 550 оккупантов и сбили 31 БПЛА – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные каждый день наносят потери врагу
Украинские военные каждый день наносят потери врагу
Фото: Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони / Telegram

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали около 236 590 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook 14 июля.

За последние сутки украинские военные уничтожили около 550 захватчиков. 

Другие потери оккупантов составили:

  • танки –  4097 (+5);
  • боевые бронированные машины – 8008 (+9);
  • артиллерийские системы – 4449 (+24);
  • РСЗО – 680 (+2);
  • средства ПВО – 423 (+2);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3783 (+31);
  • крылатые ракеты – 1273 (+2);
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7019 (+24);
  • специальная техника – 662 (+10).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02HkPZLDAbTgxGmNE733Ngt3RHHhc1cQiApC9FGoCeTz6KVBmmCXQTR1cJkq8CANB3l


Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, беспилотники, война России против Украины, потери армии России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Кулеба впервые рассказал о своей новой возлюбленной
Галина ГРИШИНА
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Крокодиловые ногти. Подборка самых ярких современных тенденций для вдохновения перед походом в салон
Галина ГРИШИНА
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
  Вот почему горчат огурцы. Эксперт объяснила, что делать, чтобы плоды не горчили
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
  Два свадебных образа Дорофеевой с разницей ровно в восемь лет. Каким было первое подвенечное платье артистки. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
  Интервью Зеленского Леттерману, которое снималось в Киеве, номинировано на премию "Эмми 2023"
Галина ГРИШИНА
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
"Чистота расчески – залог здоровых и красивых волос". Эксперты рассказали, как часто нужно мыть расческу
Галина ГРИШИНА
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
"Мы в восторге от того, как японцы реагировали на нашу музыку". Группа Kazka выступила с концертами в Японии в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы
Галина ГРИШИНА
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
"С инициалами пары". Дизайнер Зеленской рассказала, как вручную шила фату для Дорофеевой, и показала новые свадебные фото певицы
Галина ГРИШИНА
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
29-летняя жена 57-летнего Павлика сообщила, что артисту предстоит операция на сердце. Она озвучила его диагноз
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Берлине вышли на подиум с флагом Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (651870)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (100067)
3
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (93657)
4
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (91016)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (67463)
6
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (66602)
7
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (65466)
8
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (48450)
 
 
 
 