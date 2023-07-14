Украинские военные за сутки уничтожили 550 оккупантов и сбили 31 БПЛА – Генштаб ВСУ

За последние сутки украинские военные уничтожили около 550 захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.