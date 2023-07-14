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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Днепропетровской областью ночью сбили шесть Shahed, было попадание в Кривом Роге – ОВА

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Оккупанты ударили дронами по коммунальному и транспортному предприятиям, жилым домам
Оккупанты ударили дронами по коммунальному и транспортному предприятиям, жилым домам
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

В ночь на 14 июля оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками иранского производства Shahed. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Защитники из командования "Восток" сбили шесть Shahed. Однако ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге", – написал он.

По данным ОВА, повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника.

Кроме того, зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

"Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил глава ОВА. 

Кроме того, отметил Лысак, агрессор ударил по Синельниковскому району, обстрелял Великомихайловскую общину из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.  

Теги: Кривой Рог, Днепропетровская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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