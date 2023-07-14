Над Днепропетровской областью ночью сбили шесть Shahed, было попадание в Кривом Роге – ОВА

"Защитники из командования "Восток" сбили шесть Shahed. Однако ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге", – написал он.

По данным ОВА, повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника.

Кроме того, зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

"Пострадал 56-летний мужчина. Он будет лечиться дома", – сообщил глава ОВА.

Кроме того, отметил Лысак, агрессор ударил по Синельниковскому району, обстрелял Великомихайловскую общину из артиллерии. Повредил склад, частный дом и линию электропередач.