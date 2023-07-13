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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ предупредили о возможных дроновых атаках оккупантов после новых поставок из Ирана

В ночь на 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили все беспилотники
В ночь на 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили все беспилотники
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook (архив)

Украинские военные предупредили о возможных новых атаках российских оккупантов с помощью иранских ударных БПЛА типа Shahed. Об этом говорится в Facebook оперативного командования "Юг" ВСУ 13 июля.

"Уровень ракетной угрозы остается чрезвычайно высоким на фоне новых поставок грузовыми бортами из Ирана, не исключены и дроновые атаки", – говорится в сообщении.

В ночь на 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили все беспилотники, проинформировали Воздушные силы ВСУ.

Как уточнили в ОК "Юг" ВСУ, пять Shahed силы обороны уничтожили над Николаевской областью, еще шесть – над Кировоградской.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0zySGVQbLn3D8DrB5K7baXV6ieavGLVMpLASFTNNJTqTmcXVa2ChTBxosJ2TE4EwQl

Накануне, в ночь на 12 июля, силы обороны уничтожили 11 из 15 дронов-камикадзе, запущенных оккупантами по Украине.

Контекст:

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.

По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.

Теги: Иран, угрозы, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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