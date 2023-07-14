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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки атаковали Украину ракетами "Калибр", "Искандер" и дронами Shahed – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сбили большую часть воздушных целей врага
Украинские военные сбили большую часть воздушных целей врага
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В минувшие сутки российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив две крылатые ракеты "Калибр", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и 20 иранских ударных БПЛА Shahed. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 июля.

Силы обороны Украины уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

В результате обстрелов пострадали гражданские, в том числе дети, повреждены жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

"Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется", – добавили в Генштабе.

В ведомстве предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0FJJqmm9y5tCLjMwattudgvtgP9nvkWX8RDnMEYUQd2Z3GrMmMbZdw1pfM3tqkRVcl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Теги: Генштаб ВСУ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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