Оккупанты за сутки атаковали Украину ракетами "Калибр", "Искандер" и дронами Shahed – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.

Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

В результате обстрелов пострадали гражданские, в том числе дети, повреждены жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.

"Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется", – добавили в Генштабе.

В ведомстве предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.