Оккупанты за сутки атаковали Украину ракетами "Калибр", "Искандер" и дронами Shahed – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 20 ударных дронов.
Также враг нанес 52 авиационных удара и совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.
В результате обстрелов пострадали гражданские, в том числе дети, повреждены жилые дома и другая гражданская и административная инфраструктура.
"Сегодня ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив иранские ударные БПЛА типа Shahed. Информация о последствиях этой атаки уточняется", – добавили в Генштабе.
В ведомстве предупредили, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.