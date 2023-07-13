Оккупанты обстреляли Орехов и еще два населенных пункта Запорожской области, есть погибший и раненные

"В результате этого было разрушено около трех домов и убит мужчина", – написал он.
В Запорожской ОВА уточнили в Facebook, что в результате российской атаки Орехова ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.
Кроме того, ранения получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов оккупантами из РСЗО, его доставили в медучреждение, добавили в ОВА.
"Из ОТРК "Искандер-К" враг попал по территории предприятия в Малокатериновке. Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.