Российский авиаудар по Орехову. Погибли семь человек, поисковые работы завершены – ГСЧС

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек", – заявили в ГСЧС.

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе в Орехове, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены.

В ГСЧС Украины 10 июля отмечали, что спасательные работы продолжаются и под завалами могут находиться три человека. После этого глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщал, что спасатели нашли тело погибшего мужчины. В ОВА добавили, что 11 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.