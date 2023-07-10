ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский авиаудар по Орехову. Погибли семь человек, поисковые работы завершены – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Орехове закончили работы на месте попадания российской авиабомбы. Число погибших возросло до семи человек
В Орехове закончили работы на месте попадания российской авиабомбы. Число погибших возросло до семи человек
Фото: ДСНС України / Telegram

В Орехове Запорожской области закончены поисковые работы на месте российского авиаудара, который оккупанты нанесли 9 июля по пункту раздачи гуманитарной помощи. Об этом вечером 10 июля сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"10 июля спасатели деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Число погибших выросло до семи человек", – заявили в ГСЧС.

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе в Орехове, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены.

В ГСЧС Украины 10 июля отмечали, что спасательные работы продолжаются и под завалами могут находиться три человека. После этого глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщал, что спасатели нашли тело погибшего мужчины. В ОВА добавили, что 11 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Само Запорожье оккупанты захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие населенные пункты региона. Весной и летом 2023-го каждые сутки в регионе фиксируют десятки российских обстрелов и авиаударов. В том числе захватчики регулярно атакуют Орехов.

Теги: ГСЧС, Запорожская область, раненые, авиаудар, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты, военное преступление, Орехов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
"Подгорела курочка". Квиткова прокомментировала фото Никитюк из реальной жизни
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
  Вкуснее, чем в детстве! Глазированные сырки с клубничной начинкой. Рецепт от Глинской
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Добавьте это в обычный пакет – и через час малосольные помидоры можно уже пробовать. Простой и проверенный рецепт
Галина ГРИШИНА
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Жена нардепа от "Слуги народа", актриса Саливанчук снялась в платье с вырезом под бюстом и рассказала о любви к себе
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Свитолина вынуждена была подарить свои билеты на концерт Стайлса из-за выхода в четвертый круг Wimbledon. Артист отреагировал
Галина ГРИШИНА
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Как выбрать, промыть и правильно поджарить лисички. Советы от эксперта
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Эти два препарата защитят вишни и черешни от монилиоза, кокомикоза и клястероспориоза после сбора урожая
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (94124)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (31309)
3
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (25268)
4
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (19999)
5
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13549)
6
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (13114)
7
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (12461)
8
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (12280)
 
 
 
 