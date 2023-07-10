Число жертв российского авиаудара по Орехову возросло до пяти – ОВА

"К сожалению, у нас уже пять погибших – только что достали тело еще одного мужчины. 11 сейчас находятся в больнице с разными степенями ранения", – сказал Малашко.

Глава ОВА допустил, что под завалами могут оставаться люди и число погибших может увеличиться.

Он также отметил, что во время разбора завалов враг снова обстрелял Орехов, ранения получил один человек.

В ГСЧС Украины ранее 10 июля сообщали, что спасательные работы продолжаются и под завалами могут находиться три человека.

Днем 9 июля оккупанты нанесли авиаудар по школе в Орехове, где выдавали гуманитарную помощь. Здание было разрушено. Четыре человека погибли на месте, еще 11 были ранены.