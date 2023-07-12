Из гостиницы в Бердянске, по которой был прямой прилет, всю ночь вывозили грузовиками тела оккупантов в морг – Генштаб ВСУ

"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – сказано в сообщении.
Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.
Андрющенко со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска отмечал, что было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось".
"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеской ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания и был ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил он.
В результате попадания здание гостиницы "Дюна" фактически сравнено с землей, рассказали 11 июля в Бердянской городской военной администрации.
В ГВА также указали, что на месте попадания разбирают завалы, в направлении "Дюны" проследовало много машин скорой помощи.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с Бердянском.
Городская военная администрация Бердянска сообщала об удачной работе сил обороны Украины после взрывов в городе 25 мая, 27 мая, 28 мая и 2 июня. О взрывах в районе Азовского Запорожской области (рядом с Бердянском) сообщалось 20 июня и 22 июня. 11 июля днем в Бердянске зафиксировали три мощных взрыва.
30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.