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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из гостиницы в Бердянске, по которой был прямой прилет, всю ночь вывозили грузовиками тела оккупантов в морг – Генштаб ВСУ

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В Генштабе ВСУ подтвердили попадание по гостинице "Дюна" в оккупированном Бердянске
В Генштабе ВСУ подтвердили попадание по гостинице "Дюна" в оккупированном Бердянске
Фото: БердянсЬк Сьогодні/Бердянск Сейчас / Telegram (архив)

В Генштабе ВСУ подтвердили прилет по гостинице во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, где размещались высокопоставленные российские военные. Об этом говорится 12 июля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook.

"Во временно захваченном Бердянске Запорожской области в результате прямого попадания по гостинице "Дюна" в течение ночи зафиксирован активный вывоз грузовиками тел российских военнослужащих в местный морг", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CLjhcSeZfcbTxS9BHYEXkD6SNuJEu19qqtCXwdUqfv9RgdxCCmLfo11AceQdHbo4l

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков

Андрющенко со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска отмечал, что было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось".

"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеской ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания и был ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил он.

В результате попадания здание гостиницы "Дюна" фактически сравнено с землей, рассказали 11 июля в Бердянской городской военной администрации.

В ГВА также указали, что на месте попадания разбирают завалы, в направлении "Дюны" проследовало много машин скорой помощи.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с Бердянском.

Городская военная администрация Бердянска сообщала об удачной работе сил обороны Украины после взрывов в городе 25 мая, 27 мая28 мая и 2 июня. О взрывах в районе Азовского Запорожской области (рядом с Бердянском) сообщалось 20 июня и 22 июня. 11 июля днем в Бердянске зафиксировали три мощных взрыва.

30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.

Теги: Украина, взрыв, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, грузовик, гостиница, потери армии России, российские оккупанты
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