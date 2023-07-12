Депутат Госдумы РФ подтвердил гибель российского генерала Цокова под Бердянском. Видео

Гурулев сообщил о смерти Цокова в эфире российского пропагандистского шоу "60 минут", выходящего в стране-оккупанте на государственном канале "Россия 1".

"Русская служба BBC News" обратила внимание, что тему ударов по временно оккупированному Бердянску Запорожской области в эфире вечером 11 июля затронула российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая подчеркнула, что официально ликвидация генерала-оккупанта не подтверждена, но "абсолютно все СМИ уже написали".

Гурулев, бывший командующий 58-й армией (по сообщениям в росСМИ, Цоков был убит в результате удара по командному пункту именно этой армии), подтвердил информацию, заметив, что генерал имел "сумасшедший авторитет" среди оккупантов.

Он добавил, что Цоков в сентябре 2022 года был тяжело ранен – "еле вытащили", но все равно вернулся на фронт, хотя мог не ехать туда по состоянию здоровья.

Гурулев подтвердил, таким образом, не только факт смерти Цокова, но и сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Фрагмент эфира с участием Гурулева 12 июля обнародовал в Telegram бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.

Андрющенко со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска сообщал, что 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось". Позднее информацию о прилете подтвердили в Бердянской городской военной администрации, отметив, что в "Дюне" проживало военное руководство российских оккупантов.