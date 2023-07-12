ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Депутат Госдумы РФ подтвердил гибель российского генерала Цокова под Бердянском. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гибель Цокова (на фото) подтвердил бывший военный, депутат Госдумы Гурулев
Гибель Цокова (на фото) подтвердил бывший военный, депутат Госдумы Гурулев
Фото: kremlin.ru

Депутат Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев подтвердил, что в Украине был ликвидирован российский генерал-лейтенант Олег Цоков, пишет 12 июля "Русская служба BBC News".

Гурулев сообщил о смерти Цокова в эфире российского пропагандистского шоу "60 минут", выходящего в стране-оккупанте на государственном канале "Россия 1".

"Русская служба BBC News" обратила внимание, что тему ударов по временно оккупированному Бердянску Запорожской области в эфире вечером 11 июля затронула российская пропагандистка Ольга Скабеева, которая подчеркнула, что официально ликвидация генерала-оккупанта не подтверждена, но "абсолютно все СМИ уже написали".

Гурулев, бывший командующий 58-й армией (по сообщениям в росСМИ, Цоков был убит в результате удара по командному пункту именно этой армии), подтвердил информацию, заметив, что генерал имел "сумасшедший авторитет" среди оккупантов.

Он добавил, что Цоков в сентябре 2022 года был тяжело ранен – "еле вытащили", но все равно вернулся на фронт, хотя мог не ехать туда по состоянию здоровья.

Гурулев подтвердил, таким образом, не только факт смерти Цокова, но и сообщения украинских источников, которые в сентябре 2022 года утверждали, что генерал получил серьезное ранение.

Фрагмент эфира с участием Гурулева 12 июля обнародовал в Telegram бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков

Андрющенко со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска сообщал, что 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось". Позднее информацию о прилете подтвердили в Бердянской городской военной администрации, отметив, что в "Дюне" проживало военное руководство российских оккупантов.

Контекст:

Согласно данным санкционного досье, размещенного на сайте НАПК, Цоков находится под санкциями Украины, ЕС, Великобритании, Швейцарии. Японии и Новой Зеландии. "Непосредственно участвовал в незаконном вторжении в Украину в 2022 году путем нанесения ракетных ударов по мирным гражданам и городам Украины. Несет ответственность за действия, направленные на насильственное изменение, свержение конституционного строя, захват государственной власти, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", – отмечается на сайте НАПК.

Теги: Госдума, оккупация, Бердянск, российская пропаганда, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Ольга Скабеева, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Галина ГРИШИНА
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (86549)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (68409)
3
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (57594)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54920)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (46306)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (42795)
7
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (41754)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (33363)
 
 
 
 