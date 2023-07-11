В Бердянске и Токмаке раздались серии мощных взрывов

По данным Андрющенко, серия взрывов с детонацией была слышна в Бердянске около 16.30.
Прилеты в Бердянске подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его информации, взрывы раздались также во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.
Telegram-канал "Бердянск сегодня / Бердянск сейчас" публикует фотографии последствий прилетов, после которых над городом поднимается черный дым.
По данным канала, одно из мест, в районе которого поднимается дым, расположено в районе военного городка.
Уточняется, что в 16.30 было слышно два громких взрыва, в 16.31 зафиксирован еще один.
Украинское военное командование и представители незаконных оккупационных "властей" Запорожской области пока не комментировали взрывы в Бердянске и Токмаке.
Ранее 11 июля Андрющенко сообщал, что в районе Бердянска Запорожской области был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.
Городская военная администрация Бердянска сообщала об удачной работе сил обороны Украины после взрывов в городе 25 мая, 27 мая, 28 мая и 2 июня. О взрывах в районе Азовского Запорожской области (рядом с Бердянском) сообщалось 20 июня и 22 июня.
30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.