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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Бердянске и Токмаке раздались серии мощных взрывов

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В Бердянске 11 июля было как минимум три взрыва
В Бердянске 11 июля было как минимум три взрыва
Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области 11 июля раздались несколько громких взрывов. Об этом советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко рассказал в Telegram.

По данным Андрющенко, серия взрывов с детонацией была слышна в Бердянске около 16.30.

Прилеты в Бердянске подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его информации, взрывы раздались также во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Telegram-канал "Бердянск сегодня / Бердянск сейчас" публикует фотографии последствий прилетов, после которых над городом поднимается черный дым.

По данным канала, одно из мест, в районе которого поднимается дым, расположено в районе военного городка.

Уточняется, что в 16.30 было слышно два громких взрыва, в 16.31 зафиксирован еще один.

Украинское военное командование и представители незаконных оккупационных "властей" Запорожской области пока не комментировали взрывы в Бердянске и Токмаке.

Ранее 11 июля Андрющенко сообщал, что в районе Бердянска Запорожской области был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.

Городская военная администрация Бердянска сообщала об удачной работе сил обороны Украины после взрывов в городе 25 мая, 27 мая28 мая и 2 июня. О взрывах в районе Азовского Запорожской области (рядом с Бердянском) сообщалось 20 июня и 22 июня.

30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.

Теги: Запорожская область, Бердянск, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко, деоккупация, Storm Shadow
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