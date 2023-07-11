В Бердянске и Токмаке раздались серии мощных взрывов

В Бердянске 11 июля было как минимум три взрыва Фото: Іван Федоров / Мелітополь / міський голова / Telegram

По данным Андрющенко, серия взрывов с детонацией была слышна в Бердянске около 16.30.

Прилеты в Бердянске подтвердил в Telegram мэр временно оккупированного Мелитополя Запорожской области Иван Федоров. По его информации, взрывы раздались также во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Telegram-канал "Бердянск сегодня / Бердянск сейчас" публикует фотографии последствий прилетов, после которых над городом поднимается черный дым.

По данным канала, одно из мест, в районе которого поднимается дым, расположено в районе военного городка.

Уточняется, что в 16.30 было слышно два громких взрыва, в 16.31 зафиксирован еще один.

Украинское военное командование и представители незаконных оккупационных "властей" Запорожской области пока не комментировали взрывы в Бердянске и Токмаке.

Ранее 11 июля Андрющенко сообщал, что в районе Бердянска Запорожской области был ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.