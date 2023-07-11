"Здание фактически сровняли с землей". Власти Бердянска подтвердили прилет по гостинице, где проживало российское военное руководство

"Есть попадание по гостинице "Дюна", где жило военное руководство оккупантов. Здание фактически сровняли с землей. Ждем официальное подтверждение и детали от Генштаба", – сказано в сообщении.
В Бердянской ГВА добавили, что на месте попадания разбирают завалы, в направлении "Дюны" проследовало много машин скорой помощи.
Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков.
Андрющенко со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска сообщал, что 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось", но предупреждал, что эта информация требует дополнительной проверки.
"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеского ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания и был ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил он.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области включительно с крупными городами Бердянск и Мелитополь.
Городская военная администрация Бердянска сообщала об удачной работе сил обороны Украины после взрывов в городе 25 мая, 27 мая, 28 мая и 2 июня. О взрывах в районе Азовского Запорожской области (рядом с Бердянском) сообщалось 20 июня и 22 июня. 11 июля днем в Бердянске зафиксировали три мощных взрыва.
30 июня стратком ВСУ сообщил об успешном ударе сил обороны по штабу оккупантов под Бердянском. В Минобороны Украины отмечали, что силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском и бердянском направлениях.