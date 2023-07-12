Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области, от тяжелых травм в больнице скончался житель Гуляйполя – ОВА

В общей сложности враг совершил 66 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбрасывал авиабомбы на Орехов и Преображенку.
По словам Малашко, зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов.
"Во время артиллерийской атаки на жилой квартал Гуляйполя 85-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти гуляйпольца не удалось", – отметил глава ОВА и призвал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.
После полномасштабного вторжения в Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Противник регулярно обстреливает подконтрольные Украине населенные пункты Запорожской области.