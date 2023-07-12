Оккупанты за сутки обстреляли 16 населенных пунктов Запорожской области, от тяжелых травм в больнице скончался житель Гуляйполя – ОВА

В общей сложности враг совершил 66 обстрелов из артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также три раза сбрасывал авиабомбы на Орехов и Преображенку.

По словам Малашко, зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов.

"Во время артиллерийской атаки на жилой квартал Гуляйполя 85-летний мужчина получил тяжелые травмы. Его оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти гуляйпольца не удалось", – отметил глава ОВА и призвал местных жителей эвакуироваться в безопасные регионы.