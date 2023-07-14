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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На южном фланге бахмутского направления есть продвижение – Маляр

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По данным Маляр, оккупантам пришлось снизить число обстрелов, благодаря тому, что украинские военные ежедневно уничтожают вражескую технику
По данным Маляр, оккупантам пришлось снизить число обстрелов, благодаря тому, что украинские военные ежедневно уничтожают вражескую технику
Фото: EPA

У украинских военных есть успехи на бахмутском направлении и на юге. Об этом вечером 13 июля сообщила в Telegram замминистра обороны Анна Маляр.

"Сегодня, как и вчера, на востоке жарко. Враг продолжал атаковать на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", – говорится в сообщении.

Маляр отметила, что на южном фланге бахмутского направления 12-го и 13 июля у украинских военных "есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением". На северном фланге россияне атаковали, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

На мелитопольском и бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах",  – подчеркнула замминистра.

По ее информации, враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество российских обстрелов "несколько снизилось".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Теги: Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, контрнаступление
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