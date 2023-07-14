На южном фланге бахмутского направления есть продвижение – Маляр

"Сегодня, как и вчера, на востоке жарко. Враг продолжал атаковать на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага, и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои", – говорится в сообщении.
Маляр отметила, что на южном фланге бахмутского направления 12-го и 13 июля у украинских военных "есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением". На северном фланге россияне атаковали, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.
На мелитопольском и бердянском направлениях продолжается наступательная операция.
"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", – подчеркнула замминистра.
По ее информации, враг сейчас перемещает подразделения и применяет все имеющиеся резервы. Благодаря тому, что украинские бойцы ежедневно уничтожают вражеские склады техники, количество российских обстрелов "несколько снизилось".
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.