"Враг горит". Сырский показал работу украинской аэроразведки в районе Сватово

Он отметил, что успешные действия по ликвидации военной техники и живой силы противника провели воины 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Работа группы аэроразведки механизированного батальона на сватовском направлении. Враг горит", – подчеркнул Сырский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.