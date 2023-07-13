ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Враг горит". Сырский показал работу украинской аэроразведки в районе Сватово

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Силы обороны ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях
Силы обороны ведут наступательные действия сразу на нескольких направлениях
Фото: ЕРА

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский 13 июля в Telegram опубликовал видео работы украинской аэроразведки.

Он отметил, что успешные действия по ликвидации военной техники и живой силы противника провели воины 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

"Работа группы аэроразведки механизированного батальона на сватовском направлении. Враг горит", – подчеркнул Сырский.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге. 

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Сватово, ВСУ, наступление, война России против Украины, Александр Сырский, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
Галина ГРИШИНА
Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта
Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта
Plus size модель Грэм в купальнике со шнуровкой похвасталась загаром
Plus size модель Грэм в купальнике со шнуровкой похвасталась загаром
Галина ГРИШИНА
Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов
Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов
Никитюк в плавках показала вид сзади. Фото
Никитюк в плавках показала вид сзади. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литвы. Видео (367630)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (94622)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (70813)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (62978)
5
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле (60948)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (58713)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (47138)
8
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (42326)
 
 
 
 