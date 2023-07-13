"Враг горит". Сырский показал работу украинской аэроразведки в районе Сватово

Он отметил, что успешные действия по ликвидации военной техники и живой силы противника провели воины 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
"Работа группы аэроразведки механизированного батальона на сватовском направлении. Враг горит", – подчеркнул Сырский.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.