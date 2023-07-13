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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за сутки ликвидировали около 510 оккупантов – Генштаб ВСУ

Силы обороны ликвидировали уже более 236 тыс. российских оккупантов
Силы обороны ликвидировали уже более 236 тыс. российских оккупантов
Фото: EPA

Силы обороны Украины ликвидировали уже около 236 040 российских оккупантов (+510 за последние сутки). Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 июня.

Другие потери оккупантов составили:

  • танки – 4092 (+2);
  • боевые бронированные машины – 7999 (+9);
  • артиллерийские системы – 4425 (+23);
  • РСЗО – 678 (+4);
  • средства ПВО – 421 (+6);
  • самолеты – 315;
  • вертолеты – 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3752 (+26);
  • крылатые ракеты – 1271;
  • корабли /катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 6995 (+17);
  • специальная техника – 652 (+5).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022gAM7PEWBcEsio6yNVjxQhJH7eU4FWy4XNwJ5KKFPh4x2n6cfLEWpFh9vALTm7nPl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, самолеты, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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