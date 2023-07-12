ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спецназ СБУ "Белый волк" показал видео уничтожения "юбилейной" цели – 400-й единицы российской техники с начала войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бойцы спецназа СБУ уничтожили уже более 400 единиц российской техники с 24 февраля 2022 года
Бойцы спецназа СБУ уничтожили уже более 400 единиц российской техники с 24 февраля 2022 года
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Спецподразделение "Белый волк" Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины в ходе очередной операции ликвидировало 12 вражеских целей, доведя количество уничтоженной с начала полномасштабного российского вторжения техники оккупантов до 400 единиц. Видео боевой работы спецназовцев пресс-служба СБУ обнародовала в Facebook 12 июля.

"Спецподразделение "Белый волк" отпраздновало 400-ю юбилейную цель", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что во время "празднования" спецназовцы дополнительно сожгли два российских танка, четыре бронетранспортера, одну САУ "Акация", два бронеавтомобиля, два грузовика и станцию РЭБ "Поле-21".

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1758379747947221/

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 июля 2023 года, составили около 235 530 военных убитыми, 7990 боевых бронированных машин, 4090 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Теги: СБУ, спецназ, война России против Украины, ССО, Служба безопасности Украины, потери армии России, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Галина ГРИШИНА
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Во Франции скончался писатель Милан Кундера – автор романа "Невыносимая легкость бытия"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (86549)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (68409)
3
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (57594)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (54920)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (46306)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (42795)
7
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (41754)
8
Налчаджиоглу высказался о падчерице и своей дочери от Ани Лорак (33363)
 
 
 
 