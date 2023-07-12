Спецназ СБУ "Белый волк" показал видео уничтожения "юбилейной" цели – 400-й единицы российской техники с начала войны

"Спецподразделение "Белый волк" отпраздновало 400-ю юбилейную цель", – говорится в сообщении.
В СБУ добавили, что во время "празднования" спецназовцы дополнительно сожгли два российских танка, четыре бронетранспортера, одну САУ "Акация", два бронеавтомобиля, два грузовика и станцию РЭБ "Поле-21".
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 12 июля 2023 года, составили около 235 530 военных убитыми, 7990 боевых бронированных машин, 4090 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.