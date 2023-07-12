Спецназ СБУ "Белый волк" показал видео уничтожения "юбилейной" цели – 400-й единицы российской техники с начала войны

Бойцы спецназа СБУ уничтожили уже более 400 единиц российской техники с 24 февраля 2022 года Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"Спецподразделение "Белый волк" отпраздновало 400-ю юбилейную цель", – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что во время "празднования" спецназовцы дополнительно сожгли два российских танка, четыре бронетранспортера, одну САУ "Акация", два бронеавтомобиля, два грузовика и станцию РЭБ "Поле-21".