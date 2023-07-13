Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло более 35 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

На купянском направлении украинские военные держат оборону. На лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. [...] На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили в пресс-центре.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и четыре – по зенитным ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитных ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.