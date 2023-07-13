Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло более 35 боестолкновений – Генштаб ВСУ

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
На купянском направлении украинские военные держат оборону. На лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.
"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. [...] На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – говорится в сообщении.
В Генштабе сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск.
"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили в пресс-центре.
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и четыре – по зенитным ракетным комплексам врага.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитных ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.