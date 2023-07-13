ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты сосредоточились на пяти направлениях на востоке Украины, за сутки произошло более 35 боестолкновений – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская артиллерия за сутки поразила ряд объектов российских оккупантов
Украинская артиллерия за сутки поразила ряд объектов российских оккупантов
Фото: EPA

За сутки 12 июля произошло более 35 боестолкновений между украинскими военными и российскими оккупантами. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 13 июля.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

На купянском направлении украинские военные держат оборону. На лиманском направлении в течение суток оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области.

"На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. [...] На шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредоточены на недопущении продвижения украинских войск.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", – добавили в пресс-центре.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов и четыре – по зенитным ракетным комплексам врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитных ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0K6ar25BBvca1TAdsSjaBU9fYq7HGzhNJxXST7YC4E3SmeTVxzA6wfSJ78CRZ3RNol

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Запорожская область, артиллерия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Monatik вживую спел в Днепре свою новую песню "Люди… Камені...". Видео
  Monatik вживую спел в Днепре свою новую песню "Люди… Камені...". Видео
Галина ГРИШИНА
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Галина ГРИШИНА
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео (175633)
2
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (90561)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (69729)
4
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (60718)
5
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (55368)
6
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (52515)
7
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (45306)
8
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (42061)
 
 
 
 