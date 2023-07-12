Силы обороны Украины за сутки поразили 16 российских артсредств на огневых позициях, оккупанты нанесли 59 авиаударов – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии 12 июля поразили один пункт управления, 16 артсредств, четыре ЗРК и две станции РЭБ оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: EPA

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.

В то же время российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе типа Shahed, силы обороны уничтожили 11 ударных БПЛА.

"Также, враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.