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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки поразили 16 российских артсредств на огневых позициях, оккупанты нанесли 59 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Подразделения ракетных войск и артиллерии 12 июля поразили один пункт управления, 16 артсредств, четыре ЗРК и две станции РЭБ оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Подразделения ракетных войск и артиллерии 12 июля поразили один пункт управления, 16 артсредств, четыре ЗРК и две станции РЭБ оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: EPA

Авиация сил обороны Украины за сутки 12 июля нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов и два – по их ЗРК. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.

В то же время российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе типа Shahed, силы обороны уничтожили 11 ударных БПЛА.

"Также, враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CLjhcSeZfcbTxS9BHYEXkD6SNuJEu19qqtCXwdUqfv9RgdxCCmLfo11AceQdHbo4l

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

По данным Генштаба ВСУ на утро 12 июля, силы обороны с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину уничтожили около 235 530 российских оккупантов, а также тысячи единиц вооружения.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, раненые, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, разрушения, погибшие, потери армии России, российские оккупанты, силы обороны Украины
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