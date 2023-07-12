Силы обороны Украины за сутки поразили 16 российских артсредств на огневых позициях, оккупанты нанесли 59 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, четыре зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника", – сказано в сообщении.
В то же время российские оккупанты атаковали Украину 15 дронами-камикадзе типа Shahed, силы обороны уничтожили 11 ударных БПЛА.
"Также, враг нанес 59 авиационных ударов и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.
По данным Генштаба ВСУ на утро 12 июля, силы обороны с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину уничтожили около 235 530 российских оккупантов, а также тысячи единиц вооружения.