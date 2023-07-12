Силы обороны Украины успешно наступают на двух направлениях возле Бахмута – спикер Генштаба

По его словам, силы обороны добиваются продвижения на двух участках фронта возле Бахмута.

"На направлениях Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка имели кое-где успех, закрепляются на достигнутых рубежах", – сказал спикер.

Он отметил, что ВСУ бьют артиллерией по выявленным целям оккупантов. Россияне оказывают сильное сопротивление, перемещают подразделения и используют резервы.

О том, что силы обороны Украины заняли новые позиции вокруг Бахмута, 11 июля в оперативном анализе указал американский Институт исследования войны (ISW).

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. К маю 2023 года российские оккупанты захватили большую часть города.

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле Клещиевки под Бахмутом.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.