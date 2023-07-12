Cилы обороны Украины заняли новые позиции вокруг Бахмута – ISW

К северо-западу от Клещиевки ВСУ продвинулись на расстояние до 1,5 км – ISW Фото: ЕРА

Опираясь на последние карты боев с геолокацией, аналитики утверждают, что Вооруженные силы Украины отразили атаку российских оккупантов на восточной окраине Орехово-Васильевки.

В министерстве обороны РФ признали, что столкнулись с атаками ВСУ к северо-западу от Клещиевки (6 км юго-западнее Бахмута). Российские блогеры-пропагандисты утверждали, что силы обороны продолжают наступление в направлении Клещиевки, Берховки (6 км севернее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Еще один связанный с Кремлем военкор утверждает, что украинские войска заняли новые позиции к северо-западу от Клещиевки и продвинулись на расстояние до 1,5 км.

О том, что украинские защитники ведут наступление севернее и южнее Бахмута, 11 июля сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по оккупантам.