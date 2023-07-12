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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Cилы обороны Украины заняли новые позиции вокруг Бахмута – ISW

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К северо-западу от Клещиевки ВСУ продвинулись на расстояние до 1,5 км ISW
К северо-западу от Клещиевки ВСУ продвинулись на расстояние до 1,5 км – ISW
Фото: ЕРА

Силы обороны Украины продолжают контрнаступательную операцию на северных и южных окраинах Бахмута Донецкой области. Об этом в оперативном анализе 11 июля пишет американский Институт исследования войны (ISW).

Опираясь на последние карты боев с геолокацией, аналитики утверждают, что Вооруженные силы Украины отразили атаку российских оккупантов на восточной окраине Орехово-Васильевки.

В министерстве обороны РФ признали, что столкнулись с атаками ВСУ к северо-западу от Клещиевки (6 км юго-западнее Бахмута). Российские блогеры-пропагандисты утверждали, что силы обороны продолжают наступление в направлении Клещиевки, Берховки (6 км севернее Бахмута) и Курдюмовки (13 км юго-западнее Бахмута). Еще один связанный с Кремлем военкор утверждает, что украинские войска заняли новые позиции к северо-западу от Клещиевки и продвинулись на расстояние до 1,5 км. 

О том, что украинские защитники ведут наступление севернее и южнее Бахмута, 11 июля сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огневое поражение артиллерией по оккупантам.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года. К маю 2023 года российские оккупанты захватили большую часть города

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле Клещиевки под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

Теги: Донецкая область, армия РФ, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, ISW
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