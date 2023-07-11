ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны ведут наступление севернее и южнее Бахмута – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бои за Бахмут начались летом 2022 года
Бои за Бахмут начались летом 2022 года
Фото: EPA

Украинские военные ведут наступление севернее и южнее Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев, его цитирует в Telegram 11 июля Military Media Center при Минобороны Украины.

По словам Ковалева, Силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском, бердянском и бахмутском направлениях.

"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", – сказал он.

Спикер добавил, что на трех направлениях там они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. В то же время, по его словам, оккупанты "оказывают мощное сопротивление", перемещают войска, активно применяют резервы.

Контекст:

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Андрей Ковалев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
Мишина в платье с огромным разрезом села на корточки перед камерой. Видео
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни
Галина ГРИШИНА
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
"В пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу". Финский министр сыграл "Ой, у лузі червона калина" на виолончели
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Фронтвумен группы Onuka Жижченко стала амбассадором всемирного плей-листа Equal от Spotify. Ее фото размещено на Times Square в Нью-Йорке
Галина ГРИШИНА
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Какой творог выбрать для сырников, чтобы они не расползались. Эксперт посоветовал обратить внимание на жирность продукта
Галина ГРИШИНА
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Дорофеева выложила в сеть новое фото в бикини
Галина ГРИШИНА
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Шесть знаменитостей старше 50 лет, которые доказали, что выбор прически не зависит от возраста. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии
Галина ГРИШИНА
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
"Этот дизайн стал фаворитом". Маникюр с цветочным декором в персоково-голубой гамме. Видеоурок
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Панкейки со шпинатом. Пошаговый рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото
Галина ГРИШИНА
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
  Stasya выпустила клип на новую песню Oy ya. Видео
Галина ГРИШИНА
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Дольче и Габбана засветились в компании путиниста Киркорова. Он назвал их друзьями и целовал руку Миррен, которая ранее читала стихи Жадана
Галина ГРИШИНА
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
"Вернуть тело мечты можно даже после рождения детей". Новая жена 63-летнего Тигипко похвастала фигурой в бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
От кораллового до неонового. Названы шесть самых популярных цветов маникюра в 2023 году
Галина ГРИШИНА
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле (103895)
2
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (42543)
3
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (32221)
4
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото (26690)
5
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (20320)
6
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком (20171)
7
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице (13633)
8
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений (13606)
 
 
 
 