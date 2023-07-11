Силы обороны ведут наступление севернее и южнее Бахмута – Генштаб ВСУ

По словам Ковалева, Силы обороны продолжают наступательную операцию на мелитопольском, бердянском и бахмутском направлениях.

"На бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут", – сказал он.

Спикер добавил, что на трех направлениях там они закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника. В то же время, по его словам, оккупанты "оказывают мощное сопротивление", перемещают войска, активно применяют резервы.

Контекст:

Утром 7 июля в Генштабе ВСУ заявили, что силы обороны Украины достигли успеха при наступлении возле села Клещиевка под Бахмутом Донецкой области.

В этот же день представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый уточнил, что силы обороны за сутки продвинулись более чем на 1 км на бахмутском направлении.

По данным Минобороны, украинские военные сделали невозможным выход российских оккупантов из Бахмута.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла 10 июля, что Силы обороны Украины смогли захватить основные господствующие высоты вблизи Бахмута и уже несколько дней держат город под огневым контролем.