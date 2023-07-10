Мы будем воевать за освобождение всей оккупированной территории – заместитель мэра Киева Крищенко с передовой

Андрей Крищенко: Две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков Фото: Андрій Крищенко / Facebook

"Когда-то Андрей с позывным Шериф был начальником полиции в Киеве. Когда Россия начала широкомасштабное вторжение, он сразу же пошел в армию защищать свою страну", – рассказывают журналисты Bild о Крищенко.

Сейчас он воюет под Бахмутом и рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.

"Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков", – говорит Крищенко.

Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно, рассказывают немецкие журналисты.

"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", – отметил Крищенко.