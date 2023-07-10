Мы будем воевать за освобождение всей оккупированной территории – заместитель мэра Киева Крищенко с передовой

"Когда-то Андрей с позывным Шериф был начальником полиции в Киеве. Когда Россия начала широкомасштабное вторжение, он сразу же пошел в армию защищать свою страну", – рассказывают журналисты Bild о Крищенко.
Сейчас он воюет под Бахмутом и рассказывает о постоянной опасности со стороны вражеских дронов и отражении российских атак.
"Наши позиции здесь, на севере, более или менее стабильны. Однако две недели назад была сильнейшая российская контратака. Навстречу нашему батальону подошли 12 вражеских танков", – говорит Крищенко.
Несмотря на сложности, Крищенко и его бойцы настроены положительно, рассказывают немецкие журналисты.
"Мы будем воевать до освобождения всех территорий, у нас нет альтернативы", – отметил Крищенко.