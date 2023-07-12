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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Силы обороны сдерживают атаки оккупантов в районах Новоселовского, Авдеевки и Марьинки, наступают на юге

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Силы обороны Украины держат оборону на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, на мелитопольском и бердянском наступают, отметили в Генштабе ВСУ
Силы обороны Украины держат оборону на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, на мелитопольском и бердянском – наступают, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска в войне против Украины сосредотачивают основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, в течение суток 12 июля состоялось 22 боестолкновения. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону… На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки... На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки".

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских военных.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник сохраняет военное присутствие.

Оккупанты за сутки нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка, Пантелеймоновка, Красногоровка, Золотая Нива, Макаровка, Ровнополь и Раздоловка Донецкой области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02CLjhcSeZfcbTxS9BHYEXkD6SNuJEu19qqtCXwdUqfv9RgdxCCmLfo11AceQdHbo4l

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.

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