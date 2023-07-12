Генштаб ВСУ: Силы обороны сдерживают атаки оккупантов в районах Новоселовского, Авдеевки и Марьинки, наступают на юге

Силы обороны Украины держат оборону на купянском, лиманском, авдеевском и марьинском направлениях, на мелитопольском и бердянском – наступают, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону… На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки... На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки".

По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских военных.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник сохраняет военное присутствие.

Оккупанты за сутки нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка, Пантелеймоновка, Красногоровка, Золотая Нива, Макаровка, Ровнополь и Раздоловка Донецкой области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.