Генштаб ВСУ: Силы обороны сдерживают атаки оккупантов в районах Новоселовского, Авдеевки и Марьинки, наступают на юге

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону… На лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, – сказано в сообщении. – На авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки... На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки".
По данным Генштаба ВСУ, на запорожском и херсонском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских военных.
"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы", – говорится в сообщении.
Как указали в Генштабе, на волынском и полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений, а на северском и слобожанском – противник сохраняет военное присутствие.
Оккупанты за сутки нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Ступочки, Александро-Шультино, Дилиевка, Пантелеймоновка, Красногоровка, Золотая Нива, Макаровка, Ровнополь и Раздоловка Донецкой области.
Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
В Генштабе ВСУ 10 июля сообщили, что на мелитопольском и бердянском направлениях украинские подразделения продвинулись на 8,6 км и освободили от российских захватчиков 169 км². На бахмутском направлении украинские воины освободили от российских захватчиков 24 км² с момента начала контрнаступления.