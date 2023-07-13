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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредоточились на пяти направлениях фронта, идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

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Силы обороны Украины наступают на мелитопольском и бердянском направлениях, отметили в ВСУ
Силы обороны Украины наступают на мелитопольском и бердянском направлениях, отметили в ВСУ
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

На пяти направлениях на востоке Украины у сил обороны за сутки было 20 боестолкновений с российскими оккупантами. Об этом проинформировал 13 июля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Противник и далее сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно атаковал на лиманском направлении (восточнее Тернов Донецкой области и восточнее Невского Луганской области), бахмутском (в районе Берховки Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), пытается наступать на марьинском направлении.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу", – описали ситуацию в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02GkckPmGiWkJMZ85LPFXhdcWhCJYP1xUQQdYNruNRv6HzqhrefGDbPvZ8r8neizcVl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оборона, ВСУ, наступление, война России против Украины
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