Российские оккупанты сосредоточились на пяти направлениях фронта, идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

"Противник и далее сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что враг безуспешно атаковал на лиманском направлении (восточнее Тернов Донецкой области и восточнее Невского Луганской области), бахмутском (в районе Берховки Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), пытается наступать на марьинском направлении.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу", – описали ситуацию в Генштабе ВСУ.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.