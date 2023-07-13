Российские оккупанты сосредоточились на пяти направлениях фронта, идут тяжелые бои – Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины наступают на мелитопольском и бердянском направлениях, отметили в ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник и далее сосредотачивает основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что враг безуспешно атаковал на лиманском направлении (восточнее Тернов Донецкой области и восточнее Невского Луганской области), бахмутском (в районе Берховки Донецкой области) и шахтерском (в районе Новомихайловки Донецкой области), пытается наступать на марьинском направлении.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. [...] Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на мелитопольском и бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу", – описали ситуацию в Генштабе ВСУ.