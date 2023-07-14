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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне воспользовались ухудшением погоды, чтобы атаковать Украину дронами-камикадзе – Игнат

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В условиях грозы украинским зенитчикам и мобильным группам сложнее сбивать дроны-камикадзе. Оккупанты этим пользуются, пояснил Игнат
В условиях грозы украинским зенитчикам и мобильным группам сложнее сбивать дроны-камикадзе. Оккупанты этим пользуются, пояснил Игнат
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Облачность затрудняет боевую работу подразделений ВСУ по российским беспилотникам, поэтому оккупанты воспользовались грозой и дождем, чтобы нанести очередной удар с воздуха по Украине. Об этом 14 июля заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада",

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-кто хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды", – сказал Игнат, комментируя ночную атаку российских оккупантов 14 июля.

Как отметил спикер, серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, чтобы прицелиться по нему.

"Погода влияет на любые объекты, которые есть в небе, и на работу [украинской] пилотируемой авиации [которая используется против дронов-камикадзе]", – сказал спикер.

Что касается крылатых ракет и дронов Shahed, то на них погода не слишком влияет, потому что они летят по заранее заданному маршруту, сообщил он.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на Shahed, которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", – подытожил Игнат.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона добавила, что украинские воины в темное время суток определяют местонахождение и траекторию полета дронов-камикадзе Shahed еще и на слух, по звуку. Спикер полагает, что поэтому оккупанты пытаются "спрятать" звук полета беспилотника "за грозой и громом".

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 14 июля россияне запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. Украинские военные сбили 16 из них. В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано попадание в транспортное предприятие, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

Теги: Кривой Рог, непогода, беспилотники, российская агрессия, гроза, война России против Украины, Воздушные силы Украины, Наталья Гуменюк, Юрий Игнат, дрон-камикадзе
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