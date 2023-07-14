Россияне воспользовались ухудшением погоды, чтобы атаковать Украину дронами-камикадзе – Игнат

"Враг использует не только темное время суток. Возможно, кое-кто хотел воспользоваться некоторыми "прихотями" погоды", – сказал Игнат, комментируя ночную атаку российских оккупантов 14 июля.

Как отметил спикер, серьезная облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, чтобы прицелиться по нему.

"Погода влияет на любые объекты, которые есть в небе, и на работу [украинской] пилотируемой авиации [которая используется против дронов-камикадзе]", – сказал спикер.

Что касается крылатых ракет и дронов Shahed, то на них погода не слишком влияет, потому что они летят по заранее заданному маршруту, сообщил он.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на Shahed, которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", – подытожил Игнат.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона добавила, что украинские воины в темное время суток определяют местонахождение и траекторию полета дронов-камикадзе Shahed еще и на слух, по звуку. Спикер полагает, что поэтому оккупанты пытаются "спрятать" звук полета беспилотника "за грозой и громом".

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью 14 июля россияне запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. Украинские военные сбили 16 из них. В Кривом Роге Днепропетровской области зафиксировано попадание в транспортное предприятие, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов.