Враг под прикрытием грозы атаковал юг Украины несколькими волнами ударных беспилотников – ОК "Юг"

Над Одесской областью противовоздушная оборона разных подразделений уничтожила восемь Shahed-136, над Николаевской – два, над Днепропетровской – шесть.
В Кривом Роге Днепропетровской области есть попадание, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов, отметили в командовании.
Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. Украинские военные сбили 16 из них.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.