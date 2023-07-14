Враг под прикрытием грозы атаковал юг Украины несколькими волнами ударных беспилотников – ОК "Юг"

В Кривом Роге есть попадание, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Над Одесской областью противовоздушная оборона разных подразделений уничтожила восемь Shahed-136, над Николаевской – два, над Днепропетровской – шесть.

В Кривом Роге Днепропетровской области есть попадание, а также разрушения из-за падения обломков сбитых дронов, отметили в командовании.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне запустили по Украине 17 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131. Украинские военные сбили 16 из них.