ПВО сбила ночью 16 Shahed и один разведывательный беспилотник – Воздушные силы

"С вечера 13 июля по 4.00 14 июля рашисты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 Shahed", – говорится в сообщении.
Один разведывательный беспилотник Воздушные силы сбили ночью, еще шесть – за прошлые сутки.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над областью ночью сбили шесть дронов Shahed, один попал в коммунальное предприятие в Кривом Роге. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника. Кроме того, зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над регионом сбили два беспилотника Shahed.
За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз.
Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.