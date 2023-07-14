ПВО сбила ночью 16 Shahed и один разведывательный беспилотник – Воздушные силы

"С вечера 13 июля по 4.00 14 июля рашисты атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 Shahed", – говорится в сообщении.

Один разведывательный беспилотник Воздушные силы сбили ночью, еще шесть – за прошлые сутки.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, над областью ночью сбили шесть дронов Shahed, один попал в коммунальное предприятие в Кривом Роге. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – повреждены. Побита спецтехника. Кроме того, зацепило транспортное предприятие и два двухэтажных жилых дома.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что над регионом сбили два беспилотника Shahed.