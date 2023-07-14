"Апокалипсис был неплохой". В сети появились фото последствий удара по гостинице под Бердянском, где, вероятно, был ликвидирован российский генерал

"Здесь, говорят, последние свои минуты провел российский генерал-лейтенант Олег Цоков. Это отель "Дюна" в Бердянске после ракеты Storm Shadow", – подписал фотографию серьезно разрушенного здания Гончаренко.

Советник мэра временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко также обнародовал фотографию разрушенной гостиницы.

"Бердянск. Так выглядит уже бывшая гостиница "Дюна", где был ликвидирован российский генерал Цоков. Судя по пейзажу, апокалипсис был неплохой", – написал он.

Андрющенко сообщал 11 июля, что под Бердянском ликвидирован генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. Со ссылкой на представителей украинского сопротивления из Бердянска он рассказал, что 11 июля было попадание по отелю "Дюна", от которого "почти ничего не осталось".

"Известно, что какое-то время именно там проживало военное руководство врага. Также недалеко было расположение вражеской ПВО. Скорее всего, именно здесь и вследствие этого попадания и был ликвидирован генерал-лейтенант РФ", – предположил он.

В результате попадания здание гостиницы "Дюна" фактически сровняли с землей, рассказали 11 июля в Бердянской городской военной администрации.

12 июня в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты всю ночь после удара вывозили из гостиницы тела ликвидированных захватчиков.

Депутат Госдумы РФ от пропутинской партии "Единая Россия" Андрей Гурулев 11 июля подтвердил, что Цоков был ликвидирован в Украине.