Оккупанты создали новую морскую группировку в Азовском море с центром в захваченном Мариуполе – британская разведка

"Сообщается, что в подчинении Черноморского флота "округ" будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр". Азовское море является жизненно важным морским регионом для России, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это также предлагает альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены", – говорится в сообщении.

В разведке считают, что "Азовский военно-морской округ", скорее всего, сосредоточится на поддержке тыловых и противопартизанских задач, высвободив основной ЧФ для сосредоточения на дальних ударных операциях, и проецировании морской мощи дальше за границу.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Z7a5E3Tjw8 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 7, 2023