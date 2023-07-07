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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты создали новую морскую группировку в Азовском море с центром в захваченном Мариуполе – британская разведка

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Новый "округ" будет командовать восемью боевыми кораблями, отметили в разведке
Новый "округ" будет командовать восемью боевыми кораблями, отметили в разведке
Фото: EPA

Российские оккупанты создали новый "Азовский военно-морской округ" с центром в оккупированном украинском Мариуполе Донецкой области. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"Сообщается, что в подчинении Черноморского флота "округ" будет командовать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр". Азовское море является жизненно важным морским регионом для России, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это также предлагает альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены", – говорится в сообщении.

В разведке считают, что "Азовский военно-морской округ", скорее всего, сосредоточится на поддержке тыловых и противопартизанских задач, высвободив основной ЧФ для сосредоточения на дальних ударных операциях, и проецировании морской мощи дальше за границу.

Контекст:

Страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Сейчас под российской оккупацией находятся Автономная Республика Крым, часть Николаевской (Кинбурнская коса), Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В декабре 2022 года постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин "объявил Азовское море внутренним морем России".

По данным ВМС ВСУ на 6 июля, в Азовском море находился один российский корабль, ракетоносителей не было.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, Черноморский флот РФ, разведка, Азовское море, война России против Украины, корабли
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