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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"От шока даже не чувствовала боли". 12-летняя жительница Николаева после ранения прошла реабилитацию при поддержке Фонда Рината Ахметова

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После взрыва София побежала в коридор, где ее догнали обломки снаряда. Она получила сквозные осколочные ранения предплечья и груди
После взрыва София побежала в коридор, где ее догнали обломки снаряда. Она получила сквозные осколочные ранения предплечья и груди
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова организовал для 12-летней Софии Васецкой из Николаева курс реабилитации в санатории в Закарпатье, после того как в апреле 2022 года она была тяжело ранена во время обстрела города российскими оккупантами. История девочки 4 июля опубликована на странице фонда в Facebook.

По словам матери Софии, после взрыва она побежала в коридор, где ее догнали обломки снаряда. Ребенок получил сквозные осколочные ранения предплечья и груди, но из-за шока девочка даже не чувствовала боли.

После операции семья переехала в Одессу, а затем при поддержке фонда София отправилась в санаторий.

"Большое спасибо фонду за то, что сделали нам такое предложение. Нам здесь очень нравится, все красиво, хорошо. Мы очень довольны", – сказала мать Софии Анна Васецкая. 

В санатории Софии назначили комплекс процедур, направленных на восстановление функций и чувствительности пострадавших мягких тканей, а также общее укрепление здоровья. Девочка призналась, что в будущем мечтает жить в Одессе и стать журналистом или психологом.

По словам главного врача санатория "Боржава" Снежаны Чеботаревой, в их учреждении все дети проходят общеоздоровительное лечение, посещают психолога, минеральный бассейн и солевую комнату.

https://www.facebook.com/AkhmetovFDU/posts/pfbid02MaqySzFCdx9mVrTvbPBjp3YKjGBK6n8EcR3S1BDe521dxEejXfCi9B5vyLudKCkvl

Контекст:

К участию в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине после 24 февраля 2022 года. 

Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be. Задать уточняющие вопросы можно по бесплатному номеру горячей линии фонда: 0 (800) 509 001.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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