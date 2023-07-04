"От шока даже не чувствовала боли". 12-летняя жительница Николаева после ранения прошла реабилитацию при поддержке Фонда Рината Ахметова

По словам матери Софии, после взрыва она побежала в коридор, где ее догнали обломки снаряда. Ребенок получил сквозные осколочные ранения предплечья и груди, но из-за шока девочка даже не чувствовала боли.
После операции семья переехала в Одессу, а затем при поддержке фонда София отправилась в санаторий.
"Большое спасибо фонду за то, что сделали нам такое предложение. Нам здесь очень нравится, все красиво, хорошо. Мы очень довольны", – сказала мать Софии Анна Васецкая.
В санатории Софии назначили комплекс процедур, направленных на восстановление функций и чувствительности пострадавших мягких тканей, а также общее укрепление здоровья. Девочка призналась, что в будущем мечтает жить в Одессе и стать журналистом или психологом.
По словам главного врача санатория "Боржава" Снежаны Чеботаревой, в их учреждении все дети проходят общеоздоровительное лечение, посещают психолога, минеральный бассейн и солевую комнату.
К участию в проекте "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" приглашаются дети до 18 лет, которые получили физические травмы или ранения любой степени тяжести во время боевых действий в Украине после 24 февраля 2022 года.
Оставить заявку можно по ссылке: akhmetovfoundation.org/s/d3a7be. Задать уточняющие вопросы можно по бесплатному номеру горячей линии фонда: 0 (800) 509 001.