Подводный робот, дрон и специальный катер. В ГСЧС показали разминирование акватории в Николаевской области. Видео

Спасатели использовали подводный робот Charpie, подводный дрон Fifish V6 Expert M100 и гидрографический аппарат Sonobot 5. Также обследование проводилось с привлечением специального катера для разминирования типа "река-море", водолазно-спасательного катера "Спасатель 2019" и водолазно-спасательного катера Crouline.

"Сейчас мы совершенствуем свои навыки и используем роботизированную технику, современные катера и подводные дроны, которые ускорят процесс разминирования водоемов", – сказал глава ГСЧС Сергей Крук.

В Николаевской области спасатели уже очистили от взрывоопасных предметов более 15 га акватории.