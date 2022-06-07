"Путин хочет уничтожить Украину, как Иван Грозный – Новгород, и сделать ее российской провинцией" – писатель Сорокин

Сорокин эмигрировал в Берлин, и европейские интеллектуалы прислушиваются к его объяснениям психологии российской власти, пишет газета. Писатель считает, что пирамида власти, которую Грозный создал в XVI веке, быстро вернулась из заморозки и сегодня снова работает в России: один человек – у власти, все остальные – ему подвластные люди. По его словам, Путин и в своей стране правит, как оккупант, – брутально, непредсказуемо и беспощадно.
По прогнозам Сорокина, война закончится в 2022 году. Он считает, что архаичный Путин не сможет победить украинскую армию и современный Запад. Он будет "подбрасывать дрова в огонь, мобилизировать все больше солдат и военной техники", не считаясь с жертвами ни по одну из линий фронта.
"Путин хочет уничтожить Украину, как Грозный – Новгород, и сделать эту страну российской провинцией", – говорит писатель.
Рассуждать о последствиях войны для российской культуры в разгар конфликта он считает неуместным.
"Вот война закончится, и тогда станет понятно, как мир будет относиться. Классики должны бы выжить. Гитлер же любил Вагнера, и все равно Вагнер остался Вагнером".
По его словам, для изменений в России нужна не только смена власти, но и чтобы прошла "ментальная пандемия" российской интеллигенции.
"Нормальные люди превратились в зомби. Я надеюсь, что русские люди снова поправятся", – добавляет Сорокин.
Сорокин – автор 11 романов, которые переведены на 27 языков.
22 апреля в издании Süddeutsche Zeitung вышла статья Сорокина "Наша война", в которой он называет нападение РФ на Украину войной прошлого с будущим. Писатель отмечает, что Европа должна помочь Украине одержать победу в войне за свое будущее и будущее европейских стран.