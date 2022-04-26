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26 апреля, 2022
 
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Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего

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Сорокин подчеркнул, что 22 года Путин заставлял свою страну идти в обратном направлении, а, напав на Украину, подвергает будущее бомбардировкам прошлого
Сорокин подчеркнул, что 22 года Путин заставлял свою страну идти в обратном направлении, а, напав на Украину, подвергает будущее бомбардировкам прошлого
Фото: ЕРА

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung 22 апреля опубликовало статью российского писателя Владимира Сорокина "Наша война", в которой он называет нападение РФ на Украину войной прошлого с будущим. Писатель отмечает, что Европа должна помочь Украине одержать победу в войне за свое будущее и будущее европейских стран.

По словам Сорокина, за годы президентства Владимира Путина в России наступило новое средневековье, в то время как  Украина видит свое будущее в Европе.

Писатель подчеркивает, что у России, где в Кремле на троне восседает деспотичный царь, которого окружают феодалы – олигархи, а народ запуган и лишен всех демократических свобод, не должно быть будущего.

Сорокин отмечает, что 22 года Путин заставлял свою страну идти в обратном направлении, а, напав на Украину, подвергает будущее бомбардировкам прошлого. "Даже его армия  это орудие прошлого", – пишет Сорокин, отмечая преимущество меньшей по численности, но намного лучше организованной украинской армии.

Сорокин обращает внимание читателей на то, что, противостоя российской агрессии, Украина сражается за свое будущее и за будущее Европы, о чем должен помнить каждый европеец.

Писатель подчеркивает, что в случае поражения Украины Европу ждут фундаментальные изменения, которые "нанесут экономический ущерб и испортят морально", а победа Украины над российскими оккупантами станет  крушением "всей пирамиды власти в России и всей путинской системы". 

Резюмируя, писатель призывает Европу оказать Украине помощь, чтобы помочь победить российскими оккупантов. "Европа должна защитить Европу", – подчеркивает писатель. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сорокин – автор 11 романов, которые переведены на 27 языков. Писатель живет в Подмосковье и Берлине.

Теги: Владимир Путин, Европа, война России против Украины, Владимир Сорокин
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