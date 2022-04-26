Сорокин рассказал, почему каждый европеец должен помогать Украине победить РФ, а у вернувшейся в средневековье России не должно быть будущего

Сорокин подчеркнул, что 22 года Путин заставлял свою страну идти в обратном направлении, а, напав на Украину, подвергает будущее бомбардировкам прошлого Фото: ЕРА

По словам Сорокина, за годы президентства Владимира Путина в России наступило новое средневековье, в то время как Украина видит свое будущее в Европе.

Писатель подчеркивает, что у России, где в Кремле на троне восседает деспотичный царь, которого окружают феодалы – олигархи, а народ запуган и лишен всех демократических свобод, не должно быть будущего.

Сорокин отмечает, что 22 года Путин заставлял свою страну идти в обратном направлении, а, напав на Украину, подвергает будущее бомбардировкам прошлого. "Даже его армия – это орудие прошлого", – пишет Сорокин, отмечая преимущество меньшей по численности, но намного лучше организованной украинской армии.

Сорокин обращает внимание читателей на то, что, противостоя российской агрессии, Украина сражается за свое будущее и за будущее Европы, о чем должен помнить каждый европеец.

Писатель подчеркивает, что в случае поражения Украины Европу ждут фундаментальные изменения, которые "нанесут экономический ущерб и испортят морально", а победа Украины над российскими оккупантами станет крушением "всей пирамиды власти в России и всей путинской системы".

Резюмируя, писатель призывает Европу оказать Украине помощь, чтобы помочь победить российскими оккупантов. "Европа должна защитить Европу", – подчеркивает писатель.

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